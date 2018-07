Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa-si puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana, informeaza AFP. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta aceasta reforma sunt asteptate marti seara si miercuri dimineata in fata sediului Curtii Supreme din Varsovia. Comisia Europeana a trimis luni o "scrisoare de notificare" a autoritatilor poloneze la care Polonia are termen de o luna pentru a raspunde, prima etapa a unei proceduri care poate…