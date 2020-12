Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va intra intr-o carantina nationala incepand din 28 decembrie pana pe 17 ianuarie, perioada in care vor fi inchise toate hotelurile, mall-urile si partiile de schi, a anuntat joi ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski. Acesta a avertizat asupra unui posibil val trei al pandemiei de…

- Franta va incepe sa relaxeze carantina pentru Covid-19 incepand cu weekendul viitor, astfel incat pana la Craciun magazinele, teatrele si cinematografele vor fi redeschise, iar oamenii vor putea sa isi petreaca sarbatorile alaturi de restul familiei lor, a declarat marti presedintele Emmanuel Macron,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Principalii experti in sanatate publica din Irlanda au recomandat duminica guvernului ca tara sa intre intr-o a doua carantina nationala pentru o perioada de patru saptamani, o propunere surprinzatoare pe care executivul o va lua in discutie luni, transmite Reuters, citand doua surse guvernamentale…