Polonia îl iartă pe Zelenski că i-a ucis doi oameni. Racheta ucraineană, „un accident nefericit” Rusia a negat miercuri responsabilitatea pentru o racheta care a cazut asupra unui sat polonez din apropierea graniței cu Ucraina. Chiar Varșovia a spus ca este „foarte probabil” sa fie o racheta antiaeriana ucraineana, „un accident nefericit”. Racheta a ucis doi barbați in satul polonez Przewodow cand a lovit, marți, o cladire a unei ferme, […] The post Polonia il iarta pe Zelenski ca i-a ucis doi oameni. Racheta ucraineana, „un accident nefericit” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Potrivit secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, incidentul din Polonia a fost „cel mai probabil cauzat de o racheta de aparare antiaeriana ucraineana”. El a spus ca nu exista nici o dovada ca a fost un atac deliberat. Explozia care a ucis marți doua persoane intr-un sat polonez de langa granița…

- Guvernul Poloniei va comunica miercuri partenerilor sai din NATO ca racheta care a lovit marti teritoriul sau si a ucis doi oameni a fost trasa de armata ucraineana, a declarat pentru EFE o sursa diplomatica europeana.

- Ministerul polonez de Externe a anuntat ca „o racheta de fabricatie ruseasca” a ucis doua persoane, marti dupa-amiaza, in satul Przewodow din estul tarii, aproape de granita cu Ucraina, si ca urmare, ambasadorul rus la Varsovia a fost convocat pentru a da explicatii, relateaza „The Guardian”. NATO se…

- Liderii G7 și NATO s-au intalnit de urgența, miercuri, in Bali (acolo unde are loc Summitul G20) pentru a discuta despre explozia din satul polonez Przewodow, care a ucis doi oameni in apropiere de granița cu Ucraina. In vreme ce Kremlinul neaga orice responsabilitate pentru incident, Statele Unite…

- Liderii G7 și NATO s-au intalnit de urgența la Bali pentru a discuta despre explozia din satul polonez Przewodow, care a ucis doi oameni in apropiere de granița cu Ucraina. In vreme ce Kremlinul neaga orice responsabilitate pentru incident, Statele Unite susțin o investigație amanunțita, deși dovezile…

- Racheta care a ucis doua persoane in Polonia nu a fost probabil lansata din Rusia, a declarat miercuri președintele american Joe Biden, dupa o reuniune de urgența a liderilor NATO convocata pentru a discuta dupa ce Polonia a fost ținta unui atac cu un proiectil de fabricație ruseasca. Ministerul polonez…

- Doua rachete ar fi cazut pe teritoriul polonez, in regiunea Lublin, la granița cu Ucraina, ucigand doua persoane. Acest lucru a fost raportat de postul de radio polonez „Zet” citand surse „neoficiale”, potrivit Agenției de știri Nova. Rachetele au cazut in localitatea Przewodow, lovind o ferma de cereale.…