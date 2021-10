Polonia ia în calcul înăsprirea restricțiilor, pe fondul unei creșteri a numărului de cazuri Covid-19 Polonia va fi nevoita sa ia în calcul înasprirea restrictiilor legate de COVID-19 daca numarul zilnic al noilor cazuri va depasi 7.000, a anuntat luni ministrul sanatatii polonez, în contextul în care guvernul a avertizat ca numarul infectarilor se dubleaza în fiecare saptamâna, transmite Reuters citata de Agerpres.



''Daca la finalul lui octombrie suntem la un nivel mediu de peste 7.000 de cazuri noi pe zi, atunci va trebui sa luam în considerare adoptarea unor masuri mai restrictive. La începutul lui noiembrie vor fi luate decizii'',… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

