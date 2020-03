Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai probabila data pentru organizarea alegerilor locale este 28 iunie, a anunțat marți seara premierul Ludovic Orban, la finalul întâlnirii cu liderii politici, de la care au lipsit reprezentanții PSD."În urma analizei, a rezultat ca cea mai probabila data este 28…

- Premierul interimar Ludovic Orban a fost intrebat daca ia in calcul amanarea alegerilor locale din cauza cazurilor de coronavirus, el spunand ca nu pot fi amanate atata timp cat nu a fost nici macar stabilita data acestora.

- "PSD constata inca o data ca agenda politica a PNL este in totala contradictie cu prioritatile cetatenilor. Evolutiile efectelor provocate de coronavirus sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, iar Guvernul demonstreaza ca este nepregatit, total depasit de situatie si incapabil sa faca fata corespunzator…

- Traian Basescu anunta esecul partidelor de dreapta in alegerile locale din acest an. ”Alegerile locale se apropie vertiginos si nimeni nu are initiativa realizarii unor aliante pentru a contracara efectul favorabil pentru PSD al alegerilor intr-un singur tur. PNL urmeaza sa-si valideze zilele acestea…

- Campaniile pentru alegerile locale și parlamentare s-ar putea desfașura în paralel, iar datele celor doua scrutine ar putea fi foarte apropiate, a declarat, marți seara, premierul desemnat Ludovic Orban, fara a da, însa, o data certa.Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marți…

- "Exista o procedura de dezbatere si adoptare. Deocamdata este Comisia juridica de la Senat, stim foarte clar ca la Senat exista un grup ultras al PSD, care nu mai are nicio urma de ratiune si de bun-simt, care da votul orbeste, fara sa analizeze actele normative. OUG privind alegerile parlamentare este…

- Victor Ponta a avut o noua interventie telefonica la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, Jocuri de Putere. Fostul prim ministru a raspuns intrebarilor legate de rolul partidului sau, Pro Romania, in stabilirea majoritatii parlamentare, dar a adus si precizari legate de posibilitatea alegerilor…