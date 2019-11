Polonia: Guvernul premierului Morawiecki a primit votul de încredere al parlamentului Premierul Mateusz Morawiecki a obtinut marti seara votul de incredere pentru guvernul sau din partea Sejmul, camera inferioara a parlamentului polonez, transmite dpa.



Sejm-ul a votat cu 237 de voturi pentru si 214 impotriva investirea guvernului conservator Dreptate si Justitie (PiS) pentru un al doilea mandat, dupa ce formatiunea politica a castigat alegerile din 13 octombrie.



Inaintea votului, Morawiecki a trasat planurile executivului pentru noul mandat, facand promisiunea de a stimula economia si de a promova in acelasi timp platforma social-conservatoare a partidului.

