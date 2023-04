Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varsovia interzice importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, a anuntat sambata Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare (PiS), transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Importurile de cereale ucrainene in Polonia vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi inca permis, a anuntat vineri ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, transmite Reuters.

- Ucraina a decis, vineri, sa suspende exporturile de cereale spre Polonia, printr-un acord cu Guvernul de la Varsovia, pentru evitarea destabilizarii pietei locale, pe fondul protestelor fermierilor polonezi."Am convenit sa limitam si, pentru moment, sa suspendam exporturile de cereale spre Polonia.…

- Ministrul agriculturii polonez, Henryk Kowalczyk, a demisionat miercuri pe fondul cresterii furiei fermierilor din tara sa din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra preturilor, transmite Reuters.

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, impreuna cu omologii din Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, o scrisoare comuna adresata președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care sunt propuse masuri care sa reduca dezechilibrele create de imp

- Polonia și alte țari central și est-europene cer Comisiei Europene mecanisme pentru transportul cerealelor ucrainene in afara spațiului Uniunii Europene, in contextul in care Guvernul de la Varșovia denunța destabilizarea pieței locale.

- Polonia va transfera Ucrainei in zilele urmatoare patru avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat joi presedintele polonez Andrzej Duda, potrivit Reuters si AFP, anunța Agerpres."In primul rand, efectiv in urmatoarele cateva zile vom transfera catre Ucraina, daca am retinut bine, patru avioane pe deplin…