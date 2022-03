Stiri pe aceeasi tema

Germania se opune transferului de avioane de vanatoare spre Ucraina prin tranzitarea teritoriului sau, iar Departamentul american al Apararii a parut sa respinga o propunere in acest sens formulata de Polonia, argumentand ca ar aparea riscuri privind o confruntare militara NATO-Rusia.

Presedintele chinez Xi Jinping a indemnat marti la "cea mai mare retinere" in Razboiul din Ucraina si si-a exprimat "ingrijorarea profunda" intr-o convorbire la telefon cu omologii sa francez Emmanuel Macron si german Olaf Scholz, potrivit televiziunii chineze, relateaza AFP, conform news.ro.

Germania a anuntat luni ca se pregateste sa primeasca mai multe mii de persoane care fug de razboiul din Ucraina, inclusiv persoane grav ranite si bolnave, informeaza dpa.

Razboiul din Ucraina desfasurat de Rusia, ai carei hackeri au fost deja acuzati de ingerinta electorala in strainatate, nu a condus pana acum la vreun atac cibernetic major impotriva campaniei electorale din Franta, a afirmat un responsabil din cadrul securitatii franceze, noteaza AFP.

Portavionul Charles de Gaulle va fi desfașurat in misiuni „de descurajare" și de survolare a Romaniei, Poloniei și țarilor baltice, a anunțat joi ministrul francez al Apararii la televiziunea BFMTV.

Ministrii de externe din Germania, Annalena Baerbock, Franta, Jean-Yves Le Drian, si Polonia, Zbigniew Rau, si-au reafirmat marti "fermitatea in fata Rusiei" si sprijinul pentru Ucraina, intr-o reuniune desfasurata in orasul polonez Lodz in cadrul asa-numitului "format Weimar", grup din care cele…

Israelul este pregatit sa accepte mii de refugiati evrei din Ucraina, a declarat joi ministrul israelian al imigratiei, Pnina Tamano-Shata, pe fondul intensificarii conflictului militar cu Rusia, transmite dpa. Ambasadele israeliene au trimis reprezentanti la principalele puncte de frontiera din…

Ambasadorul Frantei la ONU, Nicolas de Riviere, a denuntat miercuri seara "dispretul" manifestat de Rusia fata de ONU dupa decizia lui Vladimir Putin de a trimite trupe in Ucraina, informeaza joi France Presse.