Polonia: focare de gripă aviară descoperite în fermele de curcani Gripa aviara a fost detectata în fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pâna la 40.000 de pasari, potrivit Reuters, citat de Mediafax.



Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din Europa conform datelor Eurostat, nu a mai înregistrat niciun focar de gripa aviara din 2017.



Andrzej Danielak, președintele Asociației Poloneze a Crescatorilor și Producatorilor de Pasari, a declarat ca ar putea fi afectate trei ferme, cu pâna la 350.000 de pasari expuse… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

