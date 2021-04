Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va extinde pana pe 18 aprilie aplicarea masurilor anti-COVID-19 aflate in vigoare, intrucat presiunea asupra sistemului sanitar ramane ridicata, a precizat miercuri ministrul Sanatatii din aceasta tara, informeaza DPA.

- In Moldova, miercuri, 24 martie, a fost inregistrat un nou record de cazuri de infectie COVID-19 pe zi – 2.273, aceasta informatie a fost comunicata de ministrul interimar al Sanatatii, Tatiana Zatic. "Cel mai mare numar de cazuri intr-o zi a fost inregistrat in Chisinau - 848, si in Transnistria…

- Polonia a inregistrat miercuri 29.978 de infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore, un record de la inceputul pandemiei, iar guvernul ia in considerare inasprirea restrictiilor, relateaza AFP.

- Bulgaria se confrunta cu un numar record de spitalizari de la debutul pademiei, potrivit cifrelor oficiale anuntate duminica la Sofia, transmite Reuters. In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.541 de cazuri noi de infectare, numarul total de infectari ajung la aproximativ 300.000. Al treilea val…

- Incepand de sambata, timp de trei saptamani, Polonia va inchide majoritatea locurilor publice, printre care și școlile primare, din cauza ca numarul in creștere accentuata a noilor cazuri zilnice de coronavirus amenința serviciile de sanatate deja copleșite ale țarii, a declarat miercuri ministrul sanatații…

- Polonia a decis sa reintroduca de sambata o serie de restrictii antiepidemice la nivel national, din cauza inmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Adam Niedzielski, transmite dpa . ‘Pandemia continua sa se dezvolte si nu exista niciun indiciu ca incetineste’,…

- Polonia a decis sa reintroduca de sambata o serie de restrictii antiepidemice la nivel national, din cauza inmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Adam Niedzielski, informeaza agerpres . „Pandemia continua sa se dezvolte si nu exista niciun indiciu ca…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Banca Mondiala a analizat un numar de 154 de tari si peste 3.000 de masuri financiare luate in contextul pandemiei, iar analiza pe Romania arata ca, alaturi de SUA, Germania, Franta si Australia, statul nostru a avut cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar…