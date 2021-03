Stiri pe aceeasi tema

- Varsovia a anuntat miercuri ca expulzeaza un diplomat belarus, ca raspuns la un demers similar anuntat cu o zi inainte de Minsk la adresa unui consul polonez, informeaza AFP. Republica Belarus l-a declarat marti persona non grata pe consulul polonez la Brest (sud-vest), protestand astfel impotriva…

- Ministerul belarus de externe a anuntat marti expulzarea unui consul polonez in semn de protest fata de participarea acestuia la un moment festiv dedicat "soldatilor blestemati" polonezi care au luptat impotriva ocupatiei germane si apoi a celei sovietice, transmite AFP preluat de agerpres. Polonia…

- Ministerul belarus de externe a anuntat marti expulzarea unui consul polonez în semn de protest fata de participarea acestuia la un moment festiv dedicat "soldatilor blestemati" polonezi care au luptat împotriva ocupatiei germane si apoi a celei sovietice, transmite AFP, citata…

- Germania, Polonia și Suedia au declarat persona non grata cite un diplomat rus - ca raspuns la masurile similare intreprinse de Rusia pe 5 februarie. Dupa cum scrie euronews.com, atunci Moscova a declarat ca acesta este un pas forțat: angajații misiunii diplomatice au participat la acțiunile de protest…

- Rusia a declarat persona non grata trei diplomați din Suedia, Polonia și Germania, care au participat la manifestațiile de susținere a lui Alexei Navalnii pe 23 ianuarie, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit agenției TASS, citat de digi24.ro.

- Sute de persoane au protestat joi la Varsovia ca urmare a intrarii in vigoare a unei decizii controversate care interzice practic avortul in Polonia, in pofida restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP. Manifestatii de protest au avut loc si in alte orase pentru…

- Marea Britanie ne trimite inapoi infractorii, dupa Brexit. Avionul condamnaților va sosi in Romania saptamana viitoare. Dupa ieșirea din UE, autoritatile britanice au decis sa trimita puscariasii in tarile lor de origine, iar romanii si polonezii sunt primii care vor parasi penitenciarele Regatului,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a declarat luni un diplomat bulgar persona non grata, urmand ca acesta sa fie expulzat, ca represalii la o masura similara luata acum zece zile de Bulgaria impotriva unui responsabil rus, intr-o afacere de spionaj, informeaza Reuters si AFP. …