Polonia estimează o capacitate de vaccinare de 3,4 milioane doze pe lună Polonia ar trebui sa poata administra 3,4 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pe luna, a declarat principalul consilier al premierului, in contextul in care serviciile de sanatate se pregatesc pentru ceea ce ar urma sa fie cea mai mare provocare logistica dintotdeauna, relateaza Reuters. Romania estimeaza ca va avea o capacitate de vaccinare de circa 2,1 milioane lunar , prin intermediul a 900 de centre de vaccinare. Numarul de infectari zilnice in Polonia a mai scazut dupa varful inregistrat in octombrie si la inceput de noiembrie, insa bilantul deceselor ramane ridicate, de obicei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

