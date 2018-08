Polonia e gata sa ignore o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene Vicepremierul polonez Jaroslaw Gowin a declarat luni ca tara sa "probabil nu va avea alta optiune" decat "sa ignore" decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), daca aceasta va emite un verdict impotriva noii legi poloneze care scade varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme a Poloniei.



In opinia vicepremierului Jaroslaw Gowin, o decizie a CJUE impotriva reformei judiciare din Polonia ar fi "contrara Tratatului de la Lisabona si spiritului integrarii europene".



"Daca Tribunalul de la Luxemburg considera ca are competenta sa sprijine pozitia unui mic grup… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

