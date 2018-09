Presedintele polonez Andrzej Duda 'ne-a oferit mult mai mult decat doua miliarde de dolari'' pentru a infiinta o baza permanenta in tara sa, a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa comuna la Casa Alba cu omologul sau polonez. 'Polonia este pregatita sa contribuie semnificativ la prezenta Statelor Unite in Polonia', a declarat anterior Trump in Biroul Oval, inainte de intalnirea cu omologul sau polonez. 'Daca sunt gata sa faca acest lucru, despre asta vom vorbi cu siguranta', a spus presedintele american. El a subliniat ca Statele Unite au avut in vedere aceasta solicitare a Poloniei…