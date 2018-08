Polonia denunţă 'ocupaţia' rusească a unei părţi a Georgiei din 2008 Seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz a denuntat luni la Varsovia 'agresiunea' si 'ocupatia' ruseasca a unei parti din Georgia, intr-o declaratie facuta inainte de a pleca la Tbilisi, cu ocazia implinirii a 10 ani de la conflictul ruso-georgian, relateaza AFP.



'Alaturi de autoritatile georgiene, vrem sa reamintim lumii ceea ce s-a petrecut in august 2008 - incalcarea independentei Georgiei, tragedia a mii de familii alungate din casele lor, sutele de morti si raniti', a afirmat ministrul polonez, care urma sa plece la Tbilisi impreuna cu omologii sai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

