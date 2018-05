Polonia da in judecata Gazprom pentru ca incearca sa monopolizeze piata europeana a gazelor naturale

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul unei anchetei ce vizeaza mai multi fosti sau actuali lideri ai Porsche suspectati de implicare in scandalul privind manipularea emisiilor poluante. Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al…

- Autoritatile din Letonia au anuntat ca au inchis partial spatiul aerian propriu in perioada in care fortele ruse efectueaza un exercitiu militar in Marea Baltica, oficialii de la Riga sustinand ca manevrele se desfasoara in zona economica exclusiva letona, potrivit agentiei Reuters, scrie Mediafax.Ministerul…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- "Pentru Austria, acesta este un proiect pozitiv", a declarat Kurz, dupa o intalnire cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova. Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii…

- Grupul energetic rus Gazprom a anuntat ca isi va reorganiza exporturile si va infiinta in acest sens o divizie integrata de distributie internationala. Gazprom, companie controlata de statul rus, a precizat ca acest proces de reorganizare se va derula in etape pe parcusul urmatorilor doi ani,…

- Avem un plan major in derulare, menit sa ajute la reintroducerea pietei gazelor din Romania in Europa, inaintea sosirii noilor volume de gaze rusesti prin gazoductul TurkStream, care va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, la inceputul deceniului viitor, a afirmat joi Gottfried Steiner,…