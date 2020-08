Stiri pe aceeasi tema

- Primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, care a pierdut la limita alegerile prezidentiale de la 12 iulie, a anuntat vineri, intr-un miting postelectoral, apropiata infiintare a unei largi miscari cetatenesti in favoarea unei Polonii "tolerante si europene", noteaza AFP. Actualul…

- Platforma Civica (PO), al carei candidat Rafal Trzaskowski, primarul proeuropean al Varsoviei, a fost infrant cu un scor strans in aceste alegeri, denunta nereguli si o presupusa partinire a televiziunii publice. Sustinut de Partidul Ordine si Justitie (PiS, conservatori), Andrzej Duda a obtinut o victorie…

- Principala coalitie a opozitiei poloneze respinge realegerea presedintelui polonez in exercitiu Andrzej Duda la 12 iulie si cere invalidarea scrutinului intr-un recurs depus la Curtea Suprema, relateaza AFP, potrivit news.ro.Platforma Civica (PO), al carei candidat Rafal Trzaskowski, primarul…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, are un usor avantaj fata de contracandidatul sau, Rafal Trzaskowski, in urma turului secund al alegerilor prezidentiale, desfasurat duminica, indica un sondaj realizat la urne de institutul Ipsos, transmite Reuters. Duda, aliat al partidului nationalist…

- Rezultatele finale ale primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Polonia confirma ca in marea finala din 12 iulie se vor intalni actualul șef al statului, conservatorul Andrzej Duda, și primarul liberal al Varșoviei, Rafal Trzaskowski. Va fi o alegere intre o Polonie autoritara și una…

- Sectiile de votare pentru alegerile prezidentiale din Polonia s-au deschis duminica la ora locala 07:00 (05:00 GMT), polonezii urmand sa il desemneze pe seful statului intr-un scrutin care a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza dpa si AFP, potrivit Agerpres.Cu cele mai mari…