Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistul Paul George, jucatorul vedeta al echipei Los Angeles Clippers, s-a despartit de gruparea californiana si a semnat un contract pe patru ani cu rivala Philadelphia 76ers, in valoare totala de 212 milioane de dolari, informeaza L'Equipe, potrivit Agerpres.

- Romania va cumpara obuziere autopropulsate K-9 din Coreea de Sud in valoare de 920 de milioane de dolari, in cea mai mare achiziție de armament din ultimii șapte ani, a anunțat miercuri Ministerul Apararii de la Seul, potrivit Reuters. Acordul a fost anunțat in cadrul unei intalniri intre ministrul…

- Printre mercenarii care s-au alaturat armatei ucrainene (AFU) se numara și o striptueza americana, a declarat, intr-un interviu pentru agenția rusa de stat RIA Novosti, preluat de Izvestia, prizonierul de razboi Iuri Vodian. Presa ucraineana a scris, anul trecut, despre o „stripteuza”, americanca Fan-Pei…

- Atunci cind ne gindim ce am putea cumpara daca am avea 4 milioane de dolari, cu siguranța ca ne vom imagina case luxoase, in cele mai frumoase locuri din lume, mașini, avioane, ori poate ca deja ne gindim in ce am investii bani pentru a face și mai mulți. Un lucru la care niciunul dintre noi nu se va…

- Germania va livra Republicii Moldova inca 14 transportoare blindate Piranha, a anuntat vineri ministrul german al apararii, Boris Pistorius, in cadrul unei conferinte comune cu ministrul moldav al apararii, Anatolie Nosatii, a consemnat MOLDPRES, informeaza Agerpres.

- Forbes a publicat lista cu cele mai valoroase cluburi de fotbal din lume in 2024, iar Inter Miami e pe locul 17, cu o valoare de 1,03 miliarde de dolari. In 2018, David Beckham investea 25 de milioane de dolari in Inter Miami. Șase ani mai tarziu, franciza americana valoare peste un miliard. Clubul…

- Rusia a ocolit sancțiunile și din 2022 a achiziționat componente pentru avioane, inclusiv avioane militare, in valoare de aproape 500 de milioane de dolari din strainatate, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului citat de The Moscow Times.

- Un tribunal din Ucraina a dispus arestarea preventiva a ministrului ucrainean al Politicii Agrare și Alimentației, Nikolai Solski, pina la 24 iunie, a anunțat mass-media ucraineana. Solski este acuzat de achiziționarea ilegala de terenuri aparținind statului in valoare de 7,35 milioane de dolari și…