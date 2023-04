Guvernul Poloniei, un stat membru al Uniunii Europene (UE), unul dintre cei mai ferventi sustinatori ai Ucrainei sfasiate de agresiunea rusa lansata in urma cu peste un an, apreciaza ca acest contract va consolida in mod considerabil apararea antiaeriana poloneza. Agentia Armamentului a precizat vineri ca MBDA UK urmeaza sa furnizeze poloniei ”44 de lansatoare (de tip) iLauncher, cateva sute de rachete (de tip) CAMM si echipamente asociate”. Potrivit agentiei, ”valoarea comenzii este aproximativ 1,9 miliarde de lire sterline. Livrarile de echipament militar urneaza sa fie realizate in perioada…