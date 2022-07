Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a livrat Ucrainei, de cand a inceput agresiunea rusa asupra acestei tari, materiale militare in valoare de 1,8 miliarde de euro si va continua sa-i ofere sprijin militar si logistic, a transmis luni guvernul de la Varsovia, potrivit agentiei EFE, anunța agerpres. Fii la curent cu cele…

- Polonia va comanda inca sase baterii de rachete sol-aer Patriot din Statele Unite pentru apararea sa antiaeriana, avand in vedere razboiul declansat de Rusia in Ucraina, a anunțat marti ministrul apararii, Mariusz Blaszczak.

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a condamnat sambata, in cadrul ceremoniei de investire, invazia Rusiei in Ucraina și a declarat ca prima sa calatorie o va face in Polonia, intr-un gest de refacere a relațiilor cu Varșovia, potrivit Reuters.

- Potrivit Bloomberg , care citeaza oficiali polonezi, tensiunii dintre Polonia și Ungaria au aparut ca urmare a refuzului lui Viktor Orban de a condamna clar acțiunile lui Putin in Ucraina și s-au accentuat odata cu incercarile Budapestei de a sabota planul de sancțiuni la nivel UE.In scurt timp, Varșovia…

- Serghei Andreev, ambasadorul Rusiei in Polonia, a fost atacat cu vopsea roșie dupa ce și-a facut luni apariția la o ceremonie de comemorare a infrangerii Germaniei naziste in al Doilea Razboi Mondial. Russian ambassador to Poland splattered with red paint by protesters screaming "fascist" during a Victory…

- Polonia nu mai vrea sa cumpere vaccin anti – Covid, pe motiv ca n-a consumat dozele deja primite. Guvernul de la Varșovia a anunțat Comisia Europeana ca Polonia nu va mai primi și nu va mai plati doze de vaccin produs de firma Pfizer. Pe de o parte, Polonia, cu 38 de milioane de locuitori, inca deține…

- Ucraina a propus ca Polonia sa se alature grupului de țari care ar acționa ca un garant de securitate pentru Kiev, iar Varșovia va accepta oferta, a declarat principalul consilier de politica externa al președintelui polonez Andrzej Duda, Jakub Kumoch. Jakub Kumoch a declarat pentru site-ul polonez…

- Polonia a cerut fonduri suplimentare de la Uniunea Europeana pentru a contribui la finantarea eforturilor pentru gazduirea milioanelor de refugiati veniti din tara vecina Ucraina, invadata de fortele ruse, transmite DPA. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat ca tara sa trateaza soldati ucraineni…