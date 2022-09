Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a semnat vineri un contract cu Coreea de Sud pentru a cumpara 48 de avioane de lupta ușoare. Varșovia urmarește sa-și intareasca armata pe fondul preocuparilor de securitate legate de razboiul pornit de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters.

- "Cred ca trebuie sa ințelegem din ce in ce mai mult și mai bine ca ne aflam intr-o situație de forța, care nu depinde de noi, dar care ne afecteaza. Razboiul lui Putin produce efecte multiple. Rusia așteapta iarna pentru a juca cea mai mare carte pe care o are, și anume Gazprom. Daca in aprilie aveam…

- Polonia a fost de acord sa cumpere aproape 400 de tancuri principale de lupta si obuziere din Coreea de Sud, potrivit ministrului polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, transmite dpa. Acordul, despre care presa sud-coreeana estimeaza ca se cifreaza la cateva miliarde de dolari, a fost semnat in iulie…

- Polonia va cumpara aproape 1.000 de tancuri, peste 600 de sisteme de artilerie și zeci de avioane de lupta din Coreea de Sud dupa ce Varșovia a donat cel puțin 200 de tancuri și obuziere ucrainenilor pentru a-i ajuta sa respinga invazia rusa, a anunțat Ministerul polonez de Aparare, potrivit CNN.

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca trupele sale inainteaza in regiunea Herson. SUA au acordat un nou pachet de asistenta pentru Ucraina, in valoare de 270 de milioane de euro. De partea cealalta, Rusia cauta ajutor in Africa. Ramasa fara aliati europeni,…

- Invazia din 24 februarie, pe care Moscova o numeste ”operatiune militara speciala”, a starnit temeri de securitate in randul multor tari din fostul bloc comunist din estul Europei, iar Polonia, membra a NATO, a promis ca va creste cheltuielile pentru aparare la 3% din produsul intern brut (PIB) si ca…