Polonia, o tara vecina cu Ucraina, care se apara de agresiunea rusa, a semnat miercuri un acord privind achizitionarea a 116 tancuri de tip Abrams din Statele Unite, in cadrul unei consolidari a armatei poloneze, o vanzare aprobata de catre Departamentul de Stat in decembrie, relateaza AFP. "Consolidam «pumnul de fier» al armatei poloneze, pentru a descuraja in mod eficient agresorul", a declarat ministrul polonez al Apararii Mariusz Blaszczak la o ceremonie de semnare a acordului, la Varsovia. Mariusz Blaszczak anunta ca primnele tancuri de tip Abrams M1A1 - prevazute de acord - urmeaza sa fie…