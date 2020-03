Cu doar doua luni inaintea alegerilor prezidentiale din Polonia, presedintele in exercitiu Andrzej Duda a promulgat o lege controversata prin care radioteleviziunea publica va primi o subventie de aproape 2 miliarde de zloti (circa 450 de milioane de euro), informeaza sambata dpa.



Decizia a fost anuntata de Duda insusi intr-o conferinta de presa desfasurata vineri seara.



Legea a provocat o controversa uriasa in aceasta tara, in contextul in care postul public de televiziune TVP a fost acuzat de oponentii lui Duda ca sprijina pe fata Partidul Lege si Justitie (PiS, de guvernamant)…