Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Curtii Supreme poloneze, Malgorzata Gersdorf, a reafirmat, marti, ca va refuza decizia de pensionare pe care presedintele Andrzej Duda urma sa o anunte, relateaza AFP, informeaza news.ro.Conflictul intre majoritatea judecatorilor Curtii Supreme si puterea politica isi atinge punctul culminant…

- Seful statului polonez Andrzej Duda a confirmat ca presedinta Curtii Supreme, Malgorzata Gersdorf, se va retrage din functie pe 4 iulie, conform legislatiei introduse de partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS), a anuntat marti un consilier al presedintelui Duda, relateaza Reuters. Noua legislatie…

- Președinta Curții Supreme poloneze Malgorzata Gersdorf a reafirmat marți ca refuza decizia de pensionare pe care președintele Andrzej Duda ar urma sa o semneze in aceasta dupa-amiaza, scrie AFP.

- Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta…

- Presedintele american Donald Trump a salutat marti hotararea Curtii Supreme de a valida decretul sau privind imigratia, decizie pe care a numit-o 'o victorie fantastica' pentru poporul american dupa 'luni de isterie' din partea mass-media si a democratilor, relateaza AFP si Reuters.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, da de inteles ca Parlamentul ar putea interveni daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa semneze decretul de revocare din functie a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. "Ar fi un diferend constitutional intre puterile statului si puterile statului vor cauta solutii…

- Presedintia de la Roma a anuntat duminica seara ca Giuseppe Conte a renuntat la mandatul de premier desemnat al Italiei. Luigi Di Maio si Matteo Salvini, liderii miscarilor antisistem si, respectiv, de extrema dreapta din Italia, si-au exprimat furia deoarece seful statului a respins nominalizarea…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sanctiunilor impotriva unor companii si entitati din Rusia, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul prezidential, scrie agerpres.ro.