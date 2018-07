Polonia contra UE confruntare n jurul statului de drept

Guvernul polonez nu vrea sa dea inapoi in fața Bruxelles-ului. Zilele urmatoare se va ajunge la o incercare de forțe in jurul Curții Supreme. Lipsesc semnalele din partea guvernului despre posibile concesii fața de Bruxelles in problema jurisdicției.Confruntarea ar putea avea loc in 4 iulie, cand, potrivit legii contestate, 11 judecatori vor fi obligați sa treaca la pensie, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador.