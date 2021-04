Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19-29 martie, la ,,Sea Shield 21”, cel mai mare și mai complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii…

- Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa, in perioada 19 - 29 martie, la ''Sea Shield 21'' - cel mai mare si mai complex exercitiu multinational NATO organizat de Fortele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii Negre. Statul…

- Xiaomi a facut un prim pas de succes in procesul pentru anularea restricțiilor impuse de Statele Unite ale Americii. Compania a caștigat in prima instanța și cere ca Guvernul SUA sa anuleze restricțiile comerciale impuse asupra sa. Redam mai jos poziția oficiala a Xiaomi cu privire la anularea restricțiilor:…

- Modificarea și completarea codului fiscal și a legii contabilitații Foto arhiva Guvernul urmeaza sa aprobe o revizuire a regimului fiscal al cheltuielilor pentru determinarea impozitului pe profit. La reuniune va fi prezentata și Carta alba a apararii, un document elaborat de ministerul de…

- Constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda va costa sapte miliarde de euro, iar decizia de investitii si mobilizarea de santier este estimata pentru anul 2024, a declarat, marti, Cosmin Ghita, directorul general al Nuclearelectrica, intr-o conferinta de profil. "Suntem pe punctul de a finaliza…

- Constructorul auto american Tesla este aproape de a semna un acord pentru producția de mașini electrice in India, deschizand o noua oportunitate de creștere dupa ce a ridicat deja o fabrica in China, scrie Bloomberg, citat de Yahoo Finance.Tesla a ales statul indian Karnataka, din sudul Indiei. Fabrica…

- Compania din New Brunswick, New Jersey, se asteapta sa aiba la dispozitie milioane de doze imediat dupa autorizare, au spus oficialii federali. Compania se asteapta sa produca peste un miliard de doze in total in acest an, la nivel global. Conform Mediafax , Guvernul SUA a cumparat deja 100 de milioane…

- Aprobarea proiectului european de inovatii in domeniul bateriilor, in valoare de 2,9 miliarde de euro, urmeaza lansarii, in 2017, a Aliantei Europene a Bateriilor, care are ca obiectiv sustinerea industriei in timpul tranzitiei de la carburantii fosili. ”Comisia Europeana a aprobat imtregul proiect.…