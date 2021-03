Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justitiei polonez, Zbigniew Ziobro, a calificat drept inacceptabila decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) conform careia in procedura de nominalizare la Curtea Suprema de Justitie a Polonie judecatorii trebuie sa aiba dreptul de a contesta hotararile comisiei de evaluare…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca reformele judiciare din Polonia ar putea contraveni legislatiei Uniunii Europene, semnaleaza dpa. Mai exact, este vorba despre eliminarea posibilitatii unei revizuiri judecatoresti efective a respingerii unor magistrati în procedura…

- Inflația anuala a Uniunii Europene a fost de 1,2% in ianuarie 2021, in creștere de la 0,3% in decembrie, iar in zone euro indicatorul a fost 0,9%, fața de -0,3% in decembrie, anunța Eurostat. Cele mai mici rate anuale s-au inregistrat in Grecia (-2,4%), Slovenia (-0,9%) și Cipru (-0,8%), potrivit…

- PodcasturiCe spune un fost ministru al Justiției despre crearea Curții de Apel Anticorupție Candidatul la funcția de prim-ministru al Guvernului a prezentat Parlamentului programul de activitate, iar printre masurile propuse este și constituirea Tribunalului și a Curții de Apel Anticorupție. Fostul…

- Comisia Europeana si-a accelerat miercuri procedurile juridice impotriva Poloniei pentru a proteja independenta judecatorilor din aceasta tara, acordand guvernului de la Varsovia un termen de 30 de zile pentru a raspunde, inainte de a se adresa Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite…

- BRUXELLES, 18 dec - Sputnik. Parlamentul European a trecut peste negocierile din Consiliul European, anunțand ca declarațiile politice ale Consiliului European privind mecanismul statului de drept sunt „inutile”, deoarece nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. © AP Photo / Francisco…

- Acord important astazi prin deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene și a pachetului de relansare economica. Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme și investiții in sectoare cheie, in beneficiul tuturor romanilor. #EUCO pic.twitter.com/WLD6DJf9rn — Klaus Iohannis (@KlausIohannis)…