- Polonia a confiscat, sambata, cladirea liceului rus din Varsovia, informeaza AFP, conform Agerpres. „Aceasta cladire va apartine de acum incolo primariei din Varsovia”, a declarat agentiei purtatorul de cuvant al ministerului polonez de externe. El a precizat ca a fost o procedura de confiscare de catre…

- Rusia a anuntat, duminica, ca nu va trimite scrimeri la Poznan, in Polonia, in perioada 21-24 aprilie, pentru primul turneu de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, din cauza conditiilor "inacceptabile" emise de Varsovia pentru a permite revenirea sportivilor rusi si belarusi in competitie,…

- Polonia a reținut un cetațean strain acuzat de spionaj in favoarea Rusiei, au anunțat luni, 27 martie, procurorii polonezi, relateaza Sky News . Cea mai mare țara de pe flancul estic al NATO s-a trezit din ce in ce mai vizata de serviciile de informații ale Moscovei de cand a izbucnit razboiul. Razboiul…

- Este primul lot de tancuri occidentale livrate Kievului, iar oficialii ucraineni și occidentali spera ca aceste arme moderne vor ajuta forțele Ucrainei sa reziste ofensivei ruse și sa lanseze propriile contraofensive, scriu Deutsche Welle și site-ul televiziunii publice poloneze TVP. Polonia a confirmat…

- Fortele armate ale Ucrainei au declarat intr-o actualizare de seara ca fortele ruse au tras peste 100 de rachete in toata tara si au organizat 12 atacuri aeriene si 20 de bombardamente. Postarea de pe Facebook a spus ca 61 de rachete de croaziera au fost distruse. Ministrul Energiei, German Galuscenko,…

- Polonia, un partizan al embargoului impus petrolului rusesc dupa invadarea Ucrainei, continua sa isi asigure din Rusia aproximativ 10% din necesarul de petrol, a recunoscut joi un secretar de stat, transmite AFP, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…