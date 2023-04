Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a confiscat, sambata, cladirea liceului rus din Varsovia, informeaza AFP, conform Agerpres. „Aceasta cladire va apartine de acum incolo primariei din Varsovia”, a declarat agentiei purtatorul de cuvant al ministerului polonez de externe. El a precizat ca a fost o procedura de confiscare de catre…

- Ambasadorul RM la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat la MAE-ul rus, dupa ce Chișinaul a expulzat un angajat al ambasadei Rusiei la Chișinau. Acesta a ajuns la sediul ministerului cateva minute in urma.

- Polonia i-a livrat Ucrainei patru tancuri Leopard. Premierul polonez Mateusz Morawiecki, venit vineri la Kiev la implinirea unui an de la inceputul razboiului, a anuntat ca, in plus fata de tancurile germane Leopard 2, Polonia va oferi Ucrainei inca 60 de tancuri poloneze PT-91 si este pregatita sa…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat, miercuri, ca in cazul unui eșec al așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina, Federația Rusa va inceta sa existe, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Daca SUA nu vor mai livra arme regimului de la Kiev, atunci razboiul se va termina. Daca…

- Presedintele american Joe Biden i-a mentionat numele presedintelui rus Vladimir Putin de 10 ori in discursul sau rostit marti la Varsovia, atacandu-l direct pe liderul de la Kremlin in timp ce a incercat sa mobilizeze lumea in sprijinul Ucrainei, relateaza CNN. In schimb, remarca CNN, Putin nu l-a numit…

- Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej Duda. Intalnirea a avut loc in curtea de onoare a Palatului Prezidențial din capitala Poloniei. Joe Biden vine pentru a doua oara in mai puțin de un an in Polonia. Liderul de la Casa Alba a ajuns aseara tarziu in țara,…

- Polonia, un partizan al embargoului impus petrolului rusesc dupa invadarea Ucrainei, continua sa isi asigure din Rusia aproximativ 10% din necesarul de petrol, a recunoscut joi un secretar de stat, transmite AFP, scrie Agerpres.