Armata poloneza a stiut ca o posibila racheta se indrepta spre Polonia in decembrie, dar nu a informat Guvernul, a declarat, joi, ministrul Apararii de la Varsovia, dupa ce presa a relatat in ultimele zile ca un obiect militar gasit intr-o padure din nordul Poloniei, in aprilie, era o racheta rusa KH-55 si ca serviciile […] The post Polonia confirma cu intarziere ca o racheta ruseasca a cazut pe teritoriul ei. Armata nu a informat Guvernul despre incident appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .