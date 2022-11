Stiri pe aceeasi tema

- Revista saptamanala poloneza Wprost a publicat pe coperta o imagine cu Vladimir Putin reprezentativa pentru modul in care criza energetica este provocata de Moscova. Rusia a taiat livrarile de gaze catre Polonia in aprilie, cand Varsovia a refuzat sa plateasca in ruble. Polonia a inceput de sambata…

- Livrarile de gaze rusesti prin punctul de intrare Tarvisio vor fi la zero pentru 1 octombrie, a declarat sambata Eni, cel mai mare importator de gaze rusesti din Italia, intr-un comunicat pe site-ul sau. Grupul italian a adaugat ulterior ca nu va primi niciunul dintre importurile solicitate pentru 2…

- „Toate informatiile disponibile in prezent indica faptul ca acesta este rezultatul unor acte de sabotaj deliberate, nesabuite si iresponsabile”, a mentionat Consiliul Nord-Atlantic intr-o declaratie postata pe website-ul NATO.„Aceste scurgeri cauzeaza riscuri pentru navigatie si pagube substantiale…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atribuit miercuri actelor de sabotaj scurgerile de gaz din conductele Nord Stream. El a mentionat ca a discutat cu ministrul apararii danez despre protejarea infrastructurii esentiale in tarile membre ale Aliantei, transmite Reuters. ”Am discutat despre…

- In enclava Kaliningrad, sediul flotei ruse din Marea Baltica, a inceput instruirea unor recruti mobilizati recent. Despre aceasta a anuntat miercuri, 28 septembrie, ministerul apararii de la Moscova intr-un mesaj preluat de Reuters . „Intreg personalul militar mobilizat indeplineste standardele de tragere…

- Postul TV suedez SVT a precizat ca seismologii au inregistrat explozii in apropierea conductelor Nord Stream in ultimele 36 de ore. „Stațiile de masurare din Suedia și Danemarca au inregistrat luni explozii subacvatice puternice in aceeași zona cu scurgerile de gaz. Nu exista nicio indoiala ca acestea…

