Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ciocniri au avut loc luni la Varsovia intre fortele de ordine si protestatari adunati in fata Ministerului Educatiei in urma deciziei din instanta care inaspreste restrictiile privind dreptul la avort, relateaza Reuters.

- Mai multe ciocniri au avut loc luni la Varsovia intre fortele de ordine si protestatari adunati in fata Ministerului Educatiei in urma deciziei din instanta care inaspreste restrictiile privind dreptul la avort, relateaza Reuters. Sute de mii de persoane au iesit in strada incepand cu 22 octombrie,…

- „Marele protest al industriilor inchise” are loc la Piața Castelului din Varșovia. Participanții la acțiune iși exprima dezacordul fata de restricțiile stricte COVID impuse de guvern. Organizatorii acțiunii doresc sa adune cat mai multe semnaturi in documentul care conține cerințele pentru sprijinul…

- Judecatorii Curtii Constitutionale poloneze au stabilit ca avorturile realizate din cauza malformatiilor congenitale, adica cele mai multe dintre intreruperile de sarcina efectuate legal in Polonia, au fost declarate neconstitutionale. Astfel, legile care reglementeaza avortul in…

- Mii de oameni au blocat luni seara strazile din capitala Varsovia si din alte orase poloneze, in semn de protest fata de o decizie care interzice aproape complet avorturile. Activistele pentru drepturile femeii, furioase dupa inasprirea legii poloneze deja restrictive privind avortul, au organizat proteste…

- Un protest impotriva restrictiilor din Polonia, organizat sambata in Varșovia, a degenerat, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogen pentru a dispersa manifestanții. Anuntul ca presedintele...

- Cel mai influent politician polonez, Jaroslaw Kaczynski, a amenintat marti ca Varsovia se va opune planului Uniunii Europene de redresare economica in cazul in care blocul comunitar nu renunta la incercarile de ''santajare'' a Poloniei pe tema identitatii culturale, relateaza marti de Reuters. Jaroslaw…

- Polonia a anuntat joi ca l-a convocat la sediul Ministerului sau de Externe pe ambasadorul Belarusului pentru a protesta fata de ''acuzatii nefondate'', dupa ce potrivit presei belaruse presedintele Aleksandr Lukasenko a acuzat Varsovia ca intentioneaza sa anexeze o parte din Belarus…