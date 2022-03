Polonia cere Uniunii Europene excluderea cheltuielilor militare din calculul deficitului bugetar

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va incerca sa obtina in cadrul Uniunii Europene excluderea cheltuielilor militare din calculul deficitului bugetar, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina si planurilor Varsoviei de a-si creste bugetul apararii la 3% din PIB, relateaza AFP.

- Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare occidentale de la Iavoriv, in vestul Ucrainei, in apropiere de granita cu Polonia, a anuntat guvernatorul regiunii Lvov, potrivit Reuters. Potrivit guvernatorului, Rusia a lansat…

- Germania nu vrea sa-i supere pe ruși: se opune transferului de avioane militare spre Ucraina de pe teritoriul sau Germania se opune transferului de avioane de vanatoare spre Ucraina prin tranzitarea teritoriului sau, iar Departamentul american al Apararii a parut sa respinga o propunere in acest sens…

- Germania se opune transferului de avioane de vanatoare spre Ucraina prin tranzitarea teritoriului sau, iar Departamentul american al Apararii a parut sa respinga o propunere in acest sens formulata de Polonia, argumentand ca ar aparea riscuri privind o co

- Premierii ceh și polonez s-au întâlnit joi la Praga pentru a pune capat unei dispute de lunga durata privind mina de carbune cu cariera deschisa Turow, situata de partea poloneza a frontierei, o disputa care a ajuns în fața instanțelor Uniunii Europene, transmite Reuters. Un…

- ​Comisia Europeana a trimis Poloniei o scrisoare cu factura de platit întrucât aceasta nu a renuntat la camera disciplinara pentru judecatori în pofida unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), potrivit careia respectivul regim încalca independenta sistemului…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din MApN, Simona Cojocaru, a primit luni, de la ambasadoarea Frantei, insemnele de Cavaler al Ordinului National al Meritului, potrivit agerpres . Distinctia i-a fost conferita oficialului roman intr-o ceremonie care…