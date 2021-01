Polonia cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. „Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara pusti, tunuri si bombe este prin sanctiuni. Asadar, suntem pregatiti sa contribuim la construirea unui consens asupra acestei chestiuni”, in randul statelor UE, a declarat presedintele polonez intr-un interviu publicat de Financial Times, citat de AFP. Andrzej Duda a mai sugerat ca seful diplomatiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

