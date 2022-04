Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta administrativa coordonata de o Comisie a Ministerului Apararii Naționale (MApN) este derulata, duminica dimineața, la Constanța, in paralel cu o ancheta penala, dupa ce, sambata seara, o santinela aflata in post intr-o unitate militara din Mamaia Sat a fost atacata de un individ mascat cu…

- Un jurnalist spaniol aflat la granița dintre Polonia și Ucraina, pentru relatari, a fost arestat pe o perioada de 90 de zile, sub acuzația de spionaj in favoarea serviciului militar de informații rusesc GRU. Acesta risca o pedeapsa de pana la 10 ani de inchisoare. Un comunicat al Agenției Poloneze de…

- Un jurnalist spaniol aflat la granița dintre Polonia și Ucraina, pentru relatari, a fost arestat sub acuzația de spionaj in favoarea serviciului militar de informații rusesc GRU, potrivit Le Figaro. Pablo Gonzalez colabora, printre altele, cu publicația online Publico și televiziunea Sexta. Agenția…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a denunțat, sambata, la Berlin, ”egoismul” anumitor tari occidentale, „inclusiv al Germaniei”, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. „Acesta este motivul pentru care am venit aici, la cancelarul Olaf Scholz, pentru a zgudui constiintele, pentru a zgudui…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…

- Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar…