Polonia iși estimeaza pierderile din cel de-al Doilea Razboi Mondial cauzate de Germania la 6.200 de miliarde de zloți (1.320 de miliarde de dolari), a anunțat, joi, liderul naționaliștilor aflați la putere, care a precizat ca Varșovia va cere oficial despagubiri, transmite Reuters. Noua estimare depașește estimarea de 850 de miliarde de dolari facuta de