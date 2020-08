Stiri pe aceeasi tema

- Polonia celebreaza luni 40 de ani de la crearea sindicatului ''Solidaritatea'' (Solidarnosc, in limba poloneza), o organizatie care s-a dovedit a fi esentiala in tranzitia pasnica de la regimul comunist la democratie in aceasta tara si in Europa Centrala, noteaza luni dpa. …

- O expozitie despre istoria sindicatului „Solidaritatea” din Polonia anului 1989 este prezentata de Muzeul National de Arta al Romaniei si Institutul Polonez din Bucuresti in Piata Revolutiei, anunța news.ro."A 40-a aniversare a revolutiei Solidaritatea” poate fi vazuta in aer liber, pana la…

- Peste 140 de salariati ai termocentralei Mintia au declansat marti dimineata un protest spontan si au refuzat sa intre la lucru, solicitand un program de salvare a producatorului de energie electrica, dar si plata unor drepturi banesti ce sunt intarziate de cinci luni. "Schimbul de dimineata a ramas…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a semnat sambata un acord de intensificare a cooperarii militare intre Statele Unite si Polonia care prevede suplimentarea trupelor SUA, conform Associated Press. Aflat la Varsovia la finalul unui turneu in Europa Centrala si de Est, Mike Pompeo a semnat cu…

- Energiile regenerabile au un potential enorm si sunt avantajoase din punct de vedere economic in tarile din Europa Centrala si de Est, cum este Polonia, tara care depinde inca foarte mult de carbune, arata un raport publicat luni de un grup de experti de la BloombergNEF, informeaza AFP."Energiile…

- Google va investi pana la doua miliarde de dolari in centrul sau de date din Polonia, in special pe segmentul serviciilor de tip cloud, a anuntat miercuri publicatia poloneza Puls Biznesu, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul vine dupa ce, in luna mai, grupul american Microsoft anunta ca…

- Vara a inceput capricios. O serie de furtuni au facut ravagii in Europa Centrala. Grindina și vantul puternic au lovit Cehia, Polonia și Ungaria. Cel puțin o persoana a murit, zeci de case au fost avariate iar femierii și-au vazut culturile devastate.