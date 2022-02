Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a decis, vineri, sa mute finala Ligii Campionilor la fotbal de la Sankt Petersburg la Paris, dupa invazia rusa in Ucraina. Partida se va disputa la 28 mai, comform programului inițial. Pe de alta parte, Polonia, Cehia și Suedia refuza sa mai joace in Rusia pentru calificarea la Cupa Mondiala de…

- Republica Ceha a interzis companiilor aeriene rusesti sa zboare spre aceasta tara central-europeana incepand de sambata si ia in considerare masuri suplimentare impotriva Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, pe langa sanctiunile convenite de Uniunea Europeana, informeaza Reuters.

- Un nou val de infecții cauzate de varianta Omicron a coronavirusului se indreapta spre estul Europei, a anunțat marți Organizația Mondiala a Sanatații, indemnand autoritațile sa grabeasca vaccinarea. In ultimele doua saptamani, cazurile de COVID-19 au crescut mai mult de doua ori in Armenia, Azerbaidjan,…

- Armata ucraineana a organizat marți exerciții militare in regiunea Kherson de sud, la granița cu Crimeea anexata, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia.Exercițiul s-a concentrat pe testarea Hurricane, un sistem de lansare de rachete multipla autopropulsat, proiectat in Uniunea Sovietica, relateaza…

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- Autoritațile Marii Britanii se tem ca Rusia ar putea sa-și foloseasca resursele naturale ca "arma" și sa reduca livrarile de gaze in Europa ca raspuns la sancțiunile Occidentului impuse din cauza escaladarii din Ucraina, scrie ziarul Times. Moscova neaga categoric planurile atribuite Rusiei de escaladare…

- Alte 1858 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 197 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 52 sint asociate cu contact in afara țarii: 12 - Rominia, 6 - Marea Britanie, 6 - Ucraina, 5 - Germania,…

- Decesele cauzate de coronavirus in Europa de Est au depasit joi cifra de un milion, potrivit unui bilant Reuters. Asta in condițiile in care varianta Omicron inca nu este dominanta in zona. La nivel global, pandemia a ucis peste 5,7 milioane de oameni. Rusia, Polonia si Ucraina sunt trei din cele…