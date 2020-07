Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru polonez Mateusz Morawiecki a declarat, joi, ca oamenii nu ar trebui sa se teama sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 12 iulie, deoarece noul coronavirus a devenit o boala „ca oricare alta”, noteaza Reuters. Actorul Andrzej Duda, candidatul la președinție…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a iesit pe prima pozitie la primul tur al alegerilor prezidentiale, conform rezultatelor partiale facute publice luni, insa nu a reusit sa obtina majoritatea absoluta necesara pentru a evita ceea ce se anunta a fi un al doilea tur de scrutin strans, programat pentru…

- Presedintele american Donald Trump a tinut sambata un discurs in fata absolventilor Academiei Militare a SUA din West Point, promitandu-le ca datoria lor va fi sa apere "interesele vitale ale Americii", nu sa lupte in "razboaie nesfarsite" in locuri indepartate, transmite Reuters.Trump a anuntat…

- Germania va relaxa de saptamâna viitoare restrictiile pentru angajatii sezonieri aplicate pentru încetinirea raspândirii coronavirusului, a declarat miercuri ministrul agriculturii german, potrivit Reuters și Agerpres. Cabinetul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut joi parlamentului, in mod neasteptat, un vot de incredere pentru guvern, decizie considerata drept o tentativa de sprijinire a partidului sau, 'Lege si Justitie' (PiS), inaintea alegerilor prezidentiale de la finalul acestei luni, transmite Reuters.…

- Cancelarul federal german Angela Merkel si liderii celor patru tari din Grupul de la Visegrad (V4) au convenit marti ca este in interesul lor comun ca ridice in mod gradual restrictiile si controalele la frontiere imediat ce o va permite situatia legata de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters…

- Presedintele Poloniei Andrzej Duda a promulgat vineri legea prin care singura modalitate de votare la alegerile prezidentiale de anul acesta va fi votul prin corespondenta, informeaza dpa si Reuters, citand surse oficiale. Controversatul proiect de lege a fost aprobat de catre parlament joi, dupa ce…

- Sute de oameni care locuiesc in Polonia si muncesc in Germania au protestat vineri seara in orasul polonez de granita Zgorzelec impotriva tinerii obligatorii in carantina a celor care trec granita, informeaza sambata Reuters si dpa.Polonia a fost una din primele tari din Uniunea Europeana…