Camera inferioara a Parlamentului din Polonia a votat miercuri pentru eliminarea pedepsei cu inchisoarea pentru persoanele care ar sugera ca statul a fost complice la crimele impotriva evreilor dintr-un proiect de lege privind Holocaustul care a fost criticat dur de Israel si SUA, relateaza Reuters.



Premierul polonez Mateusz Morawiecki ceruse camerei inferioare a parlamentului sa elimine pedeapsa cu inchisoarea din proiectul de lege - un anunt neasteptat care survine in contextul in care guvernul de la Varsovia, condus de partidul conservator Lege si Justitie (PiS), se afla sub o…