- Noul ministru polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat marti ca autoritațile din Polonia vor controla „cu multa atenție” importurile de cereale ucrainene, dupa ce acestea vor fi reluate. Totodata, ministrul precizeaza ca va fi „foarte dificil” de convins Comisia Europeana sa reintroduca taxe…

- Fermierii romani au cerut cu insistența, in ultima vreme, monitorizarea atenta a volumelor de cereale din Ucraina care tranziteaza țara noastra, astfel incat acestea sa nu mai ajunga la procesatorii interni, așa cum se intampla acum. Mai mult, se solicita chiar impunerea de restricții vamale prin taxe…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…