- Punctele de trecere a frontierei Nadlac I si Nadlac II sunt aglomerate sambata dimineata la intrarea in tara, la Nadlac II formandu-se coloane de masini care asteapta o ora si pentru iesirea spre Ungaria. Politia de frontiera le recomanda soferilor de autoturisme sa foloseasca si alte puncte de trecere…

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni, judetul Timis, au depistat zece cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, se arata intr-un comunicat remis vineri, AGERPRES, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara."In data de 13.07.2023,…

- 53 de migranți au fost depistați ascunși intr-un loc special amenajat dar și in compartimente pentru marfa a patru tiruri. Politistii de frontiera din Nadlac II, Varșand și Borș I au depistat 53 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.La Punctul de Trecere…

- Conducerea Poliției de frontiera anunța organizarea unor cursuri de instruire antiterorista pentru polițiștii de frontiera, in urma tragicului atac care a avut loc pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinau soldat cu moartea a doi ofițeri , a anunțat șeful poliției de frontiera Rosian Vasiloi.…

- In luna mai 2023, in punctele de trecere a frontierei de la nivelul intregii tari, valorile de trafic inregistrate de Poliția de Frontiera Romana au fost de peste 5,4 milioane treceri persoane (4 milioane cetateni UE și 1,4 milioane cetateni non UE). Dintre aceștia, 2,6 milioane au fost pe sensul de…

- Postul de trecere a frontierei Clocușna și-a sistat temporar activitatea din cauza lipsei de energie electrica pe partea ucraineana. Astfel, Poliția de Frontiera a recomandat calatorilor sa aleaga din timp alte puncte de trecere aflate in proximitate, precum: Otaci – Moghilev – Podolsk, Briceni – Rossoșani,…

- 54 de migranti, ascunsi intr-un TIR, au incercat sa iasa ilegal din Romania. Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat, in doua TIR-uri, 56 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din tara. Dintre acestia, 54 erau ascunsi intr-un singur TIR, anunța News.ro. Politistii de frontiera…