- Aproximativ 290 de locuri de munca sunt disponibile in județul Bistrița-Nasaud, iar alte 95 in țari precum Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Norvegia si Polonia, prin rețeaua Eures. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate…

- Numarul persoanelor carora le apar cheaguri de sange pe creier dupa ce au primit vaccinul AstraZeneca a fost „statistic semnificativ mai mare” decat numarul mediu al celor care sufera de aceasta problem in mod normal, arata un raport al Autoritatii de Reglementare a Vaccinurilor din Germania, citat…

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…

- Președintele Romaniei a declarat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca starea de alerta se va prelungi cu inca 30 de zile. Se ia in considerare ca intervalul nocturn in care NU e voie sa se iasa din case DECAT cu declarație pe propria raspundere, sa inceapa la ora 22.00. Klaus Iohannis a promis…

- Aflata intr-o continua ascensiune internaționala, Tembleque se bucura deja și de primele variante de remix, acestea fiind realizate de catre Marc Rayen și John Deeper. Piesa a fost difuzata, pana in acest moment, in țari precum SUA, Canada, Germania, Austria, Elveția, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat ieri la ca a solicitat autoritaților abilitate creșterea pragului de varsta la 65 de ani pentru administrarea vaccinului produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca, potrivit HotNews.”Pot spune, in premiera,…

- Autoritatile din Italia au inasprit duminica restrictiile in patru regiuni, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus, relateaza DPA. Regiunile Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au fost incluse in asa-numitele ‘zone portocalii’ de catre Ministerul Sanatatii, ceea ce inseamna ca barurile…

- Ministerul Sanatatii de la Lisabona a comunicat luni ca vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca ar trebui administrat de preferinta celor sub 65 de ani, Portugalia fiind cea mai recenta tara care exprima rezerve fata de eficacitatea acestui ser la persoanele mai varstnice, transmite Reuters. Totusi,…