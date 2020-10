Polonia - ArcelorMittal închide o unitate din Cracovia ArcelorMittal, cel mai mare producator mondial de otel, a anuntat joi ca a decis sa inchida furnalul si otelaria din Cracovia, Polonia, din cauza mediului operational dificil si a protectiei insuficiente fata de importurile din afara UE, transmite DPA potrivit Agerpres. "Procesul de inchidere a furnalului si a otelariei va incepe in octombrie si va dura cateva saptamani pana cand activele sunt oprite permanent", a informat compania, care nu se asteapta la o revenire rapida a cererii pentru otel.



