Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, spune ca Londra ar sustine Varsovia daca ar decide sa ofere Ucrainei avioane de lupta, dar a atras atentia ca o astfel de decizie ar putea avea consecinte directe pentru Polonia. El a adaugat ca presedintele rus Vladimir Putin este „terminat”, indiferent…

- Lituania, Olanda, Polonia, Estonia, Romania si Croatia vor trimite o echipa mixta de experți in apararea cibernetica, in Ucraina, scrie News.ro, potrivit Reuters, Decizia vine in contextul in care Rusia a recunoscut oficial independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.„Ucraina ar putea…

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, a declarat ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. Oficialul a mai spus ca Marea Britanie detine informatii secrete conform carora Rusia pune la punct planuri pentru asa-numite operatiuni „sub steag fals”, fabricate ca pretext…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat luni ca este important sa se detensioneze situația dintre Ucraina și Rusia, deoarece un razboi nu va insemna doar victime umane, ci va duce și la o instabilitate mai mare, prețuri mai mari la combustibil și fluxuri de migranți. Wallace a spus ca…

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat astazi ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat miercuri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- Marți, Ucraina a primit, primele rachete antitanc din Marea Britanie, pentru autoaparare, dupa ce Rusia a concentrat aproximativ 120.000 de soldați la granița sa. Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a anunțat ca Marea Britanie și-a luat angajamentul de a ajuta la reconstruirea marinei…

- Marea Britanie furnizeaza Ucrainei rachete antitanc cu raza scurta de acțiune pentru autoaparare, dupa ce Rusia a adus aproximativ 100.000 de soldați la granița sa, a declarat secretarul apararii, citat de BBC, noteaza mediafax. Ben Wallace a declarat in fața parlamentarilor ca o mica echipa…