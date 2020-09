Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Polonia au semnat sambata la Varsovia un acord de cooperare militara care va permite cresterea numarului soldatilor americani in Polonia, in cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor in Europa dupa retragerea a circa 12.000 de militari din Germania, in timp ce guvernul polonez…

- Sursa foto: Los Angeles Times (Alexey Nikolsky, EPA) In timpul vizitei oficiale in Polonia, la 27-28 ianuarie 2020, moment care a cuprins si o deplasare la lagarul nazist de concentrare de la Auschwitz (Oswiecim), presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat URSS ca este la originea celui de-Al…

- Prezenta trupelor americane in Germania este importanta pentru securitatea americana si europeana, a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Mass dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca vrea sa reduca puternic prezenta americana in Germania, informeaza AFP potrivit…

- Prezenta trupelor americane in Germania este ”importanta” pentru securitatea americana si europeana, a subliniat ministrul german de Externe Heiko Maas marti, la o zi dupa ce Donald Trump a anuntat ca vrea sa reduca puternic aceasta prezenta militara, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Noi credem…

- Premierul polonez a incercat luni sa aplaneze ingrijorarile Germaniei cu privire la un proiect menit sa creasca numarul de soldati americani in tara sa, informeaza AFP potrivit Agerpres. Mateusz Morawiecki a confirmat intr-un interviu ca el continua negocierile in vederea intaririi contingentului…

- Premierul polonez a incercat luni sa aplaneze ingrijorarile Germaniei cu privire la un proiect menit sa creasca numarul de soldati americani in tara sa, informeaza AFP. Mateusz Morawiecki a confirmat intr-un interviu ca el continua negocierile in vederea intaririi contingentului american in Polonia,…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sint "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in Germania,…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sunt "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in…