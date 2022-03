Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a anuntat, marti, ca este pregatita sa desfasoare, imediat si gratuit, toate avioanele de lupta MiG-29 la baza fortelor aeriene americane, Rammstein, din Germania, si sa le puna la dispozitia Washingtonului pentru a le furniza Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului polonez de Externe,…

- Ministerul rus al Apararii a confirmat ca a organizat atacuri cu raza lunga de actiune cu arme de precizie care vizeaza infrastructura de comunicatii ucraineana, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al armatei ruse, generalul-maior Igor Konasenkov, relateaza CNN.

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR S.A. transmite, prin intermediul unui comunicat de presa, ca personalul feroviar din stațiile feroviare Socola și Iași, de pe Regionala CF Iași, Sighetu Marmației și Cluj Napoca, de pe Regionala CF Cluj, dar și din București Nord, asigura condițiile necesare preluarii…

- Presedintia Rusiei a confirmat, marti, inceperea reducerii efectivelor militare ruse de la frontiera cu Ucraina si posibile negocieri extinse cu Germania pe tema garantiilor de securitate din Europa, dupa ce Ministerul rus de Externe a denuntat "esecul propagandei Occidentului".

- Dupa ce Bryan Alceus a plecat de la club, și mijlocașul Ronaldo Deaconu (24 de ani) este la un pas sa se desparta de Gaz Metan. Din informațiile Gazetei Sporturilor, cel mai bun jucator al medieșenilor din ultimele doua sezoane a ajuns la un acord cu șefii clubului pentru a inceta raporturile contractuale.…

- Lituania ii platește pe migranți pentru a-i motiva sa se intoarca acasa, transmite Euronews, in contextul in care tara baltica, membra a UE, face eforturi sa repatrieze mii de persoane sosite ilegal din Orientul Mijlociu.Cel mai mare grup de migranți care a strabatut granița lituaniana-belarusa in plina…

- Fermierii romani din domeniul zootehnic se plang ca nu au primit ajutorul COVID de la Guvern. Situația este catastrofala, susțin reprezentanții lor. Membrii Asociației Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Romania (ACEBOP) trag un semnal de alarma in legatura cu plata ajutorului…