Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va transfera Ucrainei in zilele urmatoare patru avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat joi presedintele polonez Andrzej Duda, potrivit Reuters si AFP, anunța Agerpres."In primul rand, efectiv in urmatoarele cateva zile vom transfera catre Ucraina, daca am retinut bine, patru avioane pe deplin…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta și sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar fi echivalent cu intrarea in razboi impotriva Rusiei, informeaza Agerpres. Declaratiile vicepresedintelui Consiliului de Securitate…

- Polonia a blocat, vineri, o noua serie de sanctiuni europene menite sa loveasca economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles. Un pachet „foarte substantial” de sanctiuni ce includeau noi restrictii pentru exporturi…

- Doua avioane de vanatoare olandeze F-35 au interceptat o formație de trei avioane militare rusești in apropiere de Polonia și le-au escortat in afara spațului NATO, a anunțat luni seara Ministerul olandez al Apararii, transmite Reuters. Una din aeronave era de spionaj. „Aeronave necunoscute s-au apropiat…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca trimiterea in Ucraina a unor avioane F-16 va fi o „decizie foarte serioasa” care „nu este usor de luat", informeaza BBC, scrie news.ro Polonia a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai Ucrainei de la invazia Rusiei, in 24 februarie 2022.…

- Bilantul cutremurelor devastatoare din Turcia si Siria continua sa creasca, iar numarul deceselor a trecut de 24.000, in timp ce cel al ranitilor a trecut de 83.000, relateaza The Guardian. Presa internaționala dezvaluie ca, aproape de epicentru, supraviețuitorii cutremurului au inceput sa-și ingroape…

- Washingtonul ia in calcul sa ii furnizeze Ucrainei vehicule de lupta blindate Bradley, a anuntat miercuri presedintele american Joe Biden, transmite DPA. Potrivit Pentagonului, vehiculul de lupta blindat Bradley este de obicei echipat cu un tun, o mitraliera si proiectile antiblindaj. Intrebat de un…

- Rusia ii va antrena pe militarii bieloruși sa piloteze avioane capabile sa transporte bombe nucleare, dupa cum a anunțat marți seara președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, la finalul intrevederii avute cu Vladimir Putin, conform AFP. Agenția oficiala de presa din Belarus noteaza ca Moscova și Minskul…