Polonia anunță că pune la dispoziția SUA avioane de luptă pentru a le furniza Ucrainei Polonia a anuntat, marti, ca este pregatita sa desfasoare, imediat si gratuit, toate avioanele de lupta MiG-29 la baza fortelor aeriene americane, Rammstein, din Germania, si sa le puna la dispozitia Washingtonului pentru a le furniza Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului polonez de Externe, citat de CNN. ”In acelasi timp, Polonia solicita Statelor […] The post Polonia anunța ca pune la dispoziția SUA avioane de lupta pentru a le furniza Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

