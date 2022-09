Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la energia electrica și gaze naturale au explodat peste tot in Uniunea Europeana..Polonia intentioneaza sa inghete anul viitor preturile la electricitate la actualul nivel, pentru gospodariile care consuma mai putina energie, Guvernul cautand modalitati de a atenua efectul majorarii…

- Razboiul desfașurat la cateva sute de kilometri distanța de Romania a ridicat un mare semn de intrebare oficialilor țarii noastre. Cum s-ar descurca oare trupele romanești, daca ar fi puse in fața unui asemenea conflict militar? Ei bine, raspunsul nu a fost unul incurajator, astfel ca, Ministerul Apararii…

- Armata belarusa dezminte joi informatii cu privire la explozii, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea unui aerodrom militar, in regiunea Gomel, in sud-estul Belarusului, in apropiere de frontiera cu Ucraina, relateaza AFP.

- Polonia a semnat miercuri contracte-cadru importante privind livrarea si producerea de material militar greu sud-coreean, care vizeaza o mie de tancuri de lupta K2, circa 650 de obuziere K9 si 48 de avioane FA-50, in cursul unei ceremonii la Varsovia, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Polonia va cumpara 48 de avioane de lupta FA-50, o prima serie de 180 de tancuri si obuziere K2 Black Panther din Coreea de Sud, a anunțat vineri ministrul Apararii de la Varsovia, in timp ce tara isi intareste armata din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters. Invazia din…

- Ministerul Apararii rus a anuntat ca fortele sale au doborat un elicopter ucrainean MI 17 in apropiere de orasul Sloviansk si un avion SU 25 al fortelor ucrainene in regiunea Harkov, transmite duminica Reuters.De asemenea, armata rusa a afirmat ca rachete aer sol cu raza lunga de actiune au distrus…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut luni Ucrainei sa recunoasca ceea ce el a numit adevarul rusinos despre cum nationalistii ucraineni au masacrat peste 100.000 de polonezi in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, in ciuda frontului comun pe care Kievul si Varsovia il fac in prezent impotriva…

- Polonia a livrat Ucrainei, de cand a inceput agresiunea rusa asupra acestei tari, materiale militare in valoare de 1,8 miliarde de euro si va continua sa-i ofere sprijin militar si logistic, a transmis luni guvernul de la Varsovia, potrivit agentiei EFE, anunța agerpres. Fii la curent cu cele…